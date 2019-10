Nuova Rettoria per l’ Arciconfraternita SS. Annunziata di Ispica.

Posted in Attualita' Sicilia onby

Una delle più antiche della Sicilia

ISPICA (Di Enzo Alabiso) – L’Arciconfraternita Santissima Annunziata di Ispica ha una nuova Rettoria . Sono risultati eletti: Tommaso Gregni, Franco Sacchetta, Leandro Distefano, Giuseppe Matarazzo, Vincenzo Adamo, Guglielmo Parisi e Paolo Sammito. Una delle più antiche Confraternite della Sicilia ha quindi un nuovo comitato direttivo, per proseguire nelle attività di opere caritatevoli per i più bisognosi , ed anche salvaguardare il patrimonio culturale ed artistico della città con varie iniziative.

Significativa l’ organizzazione del Venerdi Santo ad Ispica , ma anche tante altre manifestazioni collaterali di indubbio valore culturale.

Assieme alla Direzione sono stati eletti anche i Revisori dei Conti, con un incarico specifico contabile. Per avviare la fase esecutiva , l’ Arciconfraternita avrà bisogno di alcune indicazioni da parte del Vescovo della Diocesi di Noto, come ad esempio l’ indicazione del nuovo Presidente, per poi procedere internamente



con la nomina di tutti i collaboratori per ricoprire ogni singola carica.