LAMORGESE “L’INVASIONE DI MIGRANTI NON C’E’ E I RIMPATRI AUMENTANO”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo di fronte ad alcuna invasione” di migranti e “ci siamo attivati per intensificare” l’attivita’ dei rimpatri. A dirlo il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista a “Repubblica”. “Nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018. I dati a cui si fa riferimento sono relativi al solo mese di settembre.

Raffrontando gli sbarchi di settembre 2018 e 2019, in effetti l’incremento numerico c’e’ stato, ma – sottolinea – e’ riconducibile soprattutto all’aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo”. Per quanto riguarda i rimpatri, “a ottobre sono sbarcati sul territorio italiano 379 tunisini e siamo riusciti a rimpatriarne 243, di cui 138 sbarcati nello stesso mese. In questo modo – spiega Lamorgese – la percentuale dei rimpatriati rispetto agli sbarcati e’ di oltre il 60 per cento”.

“Si’, il governo e’ al lavoro per modificare i contenuti” degli accordi con la Libia sui migranti mentre, conclude Lamorgese, e’ “totalmente destituita di fondamento” la notizia secondo cui l’Italia sarebbe pronta ad accettare voli charter con i cosiddetti ‘dublinanti’ dalla Germania.

