SANGIULIANO “SMENTISCO MIA CANDIDATURA A PRESIDENZA REGIONE CAMPANIA”

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo su alcuni quotidiani di una mia candidatura alla Presidenza della Regione Campania: smentisco clamorosamente, in termini netti e decisi. Detto questo rispetto le istituzioni democratiche e chiunque voglia impegnarsi per il bene della collettivita’. Ma il mio lavoro e’ il giornalismo e la saggistica e questo voglio continuare a fare con il massimo impegno”. Cosi’ in una nota il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano.

02-Nov-19 16:29

