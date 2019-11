Il gelese Emanuele D’Angeli ancora in tv

Lunedì torna su Rai Uno

GELA – Va avanti con successo la carriera artistica del gelese Emanuele D’Angeli, uno dei più giovani e talentuosi illusionisti italiani. Dopo diverse volte torna in Rai, lo avevamo visto proprio qualche mese fa, a febbraio, insieme a Cristina Parodi nel programma domenicale “La Prima Volta”. Domani alle 14:00, sarà ospite del programma televisivo “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, vecchia conoscenza di Emanuele, che lo ospitó da piccolissimo nel programma “Festa Italiana”, dedicato ai giovani talenti.

Sarà sicuramente un piacevole incontro quello tra Emanuele e Caterina, presso gli studi Rai di Roma. Quello che accadrà sarà tutta una sorpresa.Ad oggi Emanuele vanta esperienze nazionali ed internazionali, citiamo alcune delle esperienze Televisive, come: Festa italiana (Rai1), La Grande Magia – The Illusionist (Canale5), Italia’s Got Talent (Sky1), Planet’s Got Talent (Tv8), Guess My Age (Tv8), La Prima Volta (Rai 1) ed adesso Vieni da me.Una grande carriera nonostante la sua giovane età, che continua anche nelle tv locali, ormai da tempo, grazie a format da lui ideati come “Una Voce per la Sicilia” .Dunque l’appuntamento è per domani, lunedì 4 novembre alle 14:00 su RAI 1 a “Vieni da me”.