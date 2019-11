SALUTE, FREDDO E UMIDITÀ NEMICI DELLA PELLE CON LA BRUTTA STAGIONE

ROMA (ITALPRESS) – L’inverno e’ spesso sinonimo di influenza e sintomi da raffreddamento ma e’ importante non sottovalutare tutti gli altri piccoli disturbi che possono colpirci a seguito dell’abbassamento delle temperature e del ritorno in palestra e piscina, come la secchezza della pelle, le micosi e perfino inaspettate scottature solari e herpes labialis. Assosalute, Associazione Nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica, ha messo a punto una serie di consigli per affrontare al meglio i prossimi mesi invernali.

La pelle di viso e mani e’ piu’ sensibile rispetto a quella del resto del corpo e, se esposta a temperature rigide e a vento, puo’ facilmente seccarsi. Un buon rimedio per evitare un’eccessiva secchezza della pelle e’ quello di mantenerla adeguatamente idratata, cosi’ da ristabilire il giusto contenuto di liquidi nello strato piu’ superficiale dell’epidermide. Il consiglio di bere due litri di acqua al giorno e’, infatti, valido anche durante la stagione invernale.

L’idratazione e l’utilizzo di creme e lozioni per ristabilire l’equilibrio idro-lipidico sono senz’altro il primo passo per una pelle sempre sana ma, nel caso in cui siano previste escursioni in montagna, e, tra qualche tempo, gite sulla neve e sciate, non bisogna dimenticare di fare attenzione alle scottature solari.

Diventa, quindi, indispensabile un’adeguata protezione solare, soprattutto della pelle del visto e del petto, non piu’ abituata all’esposizione ai raggi del sole, ancora di piu’ in montagna dove l’intensita’ della rifrazione solare puo’ piu’ facilmente provocare arrossamenti e un’infiammazione che puo’ evolvere velocemente dal semplice prurito al dolore con sintomi generalizzati.

In inverno la pelle corre pericoli non soltanto all’aperto ma anche nelle palestre e nelle piscine che, proprio perche’ ambienti caldi e umidi, rappresentano il luogo perfetto per la proliferazione dei funghi – scientificamente detti dermatofiti – responsabili della comparsa delle cosiddette micosi cutanee.

Con l’arrivo del freddo torna, infatti, la routine dell’attivita’ fisica indoor che espone ogni anno milioni di italiani alle infezioni della pelle causate da funghi in grado di diffondersi anche su peli e unghie. Il trattamento piu’ efficace contro questo disturbo e’ certamente rappresentato dai farmaci di automedicazione come gli antimicotici per uso topico.

(ITALPRESS).

sat/com

04-Nov-19 13:37

Fonte: Italpress