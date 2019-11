ESPLODE UNA PALAZZINA NELL’ALESSANDRINO, MORTI TRE VIGILI DEL FUOCO

Posted in Italpress onby

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Tragedia a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono morti in seguito all’esplosione di un edificio disabitato. Feriti altri due pompieri e un carabiniere. La deflagrazione e’ avvenuta attorno alle 2 di notte. Non si esclude l’origine dolosa.

Il dipartimento della Protezione civile esprime “il piu’ sincero cordoglio per la morte dei vigili del fuoco deceduti questa notte nello svolgimento del proprio servizio a seguito dell’esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria”. “Nel porgere le piu’ sentite condoglianze ai familiari e augurando una pronta guarigione ai feriti – prosegue la nota – il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l’apprezzamento al Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione civile”.

(ITALPRESS).

col2/red

05-Nov-19 08:35

Fonte: Italpress