Verso Catania-Leonzio

Lucarelli deve valutare gli acciaccati

CATANIA – Inizia la settimana di lavoro del Catania che porterà domenica alla gara contro la Sicula Leonzio in programma al Massimino alle 17,30.

Il rinvio del match di Pagani permetterà a Lucarelli di potere recuperare al meglio alcuni acciaccati, per esempio Llama e Saporetti ma anche di far assimilare ai proprio giocatori concetti e schemi di gioco. Il tecnico livornese sta insistendo sul 3-5-2 e domenica per la prima volta da quando è tornato ai piedi dell’Etna avrà di fronte un avversario che adotta il 4-3-3. I bianconeri di Bucaro sono riusciti a vincere con la Cavese e proveranno a dare un seguito al Massimino anche perché la classifica per loro resta molto deficitaria. La due squadre tra l’altro si affronteranno nuovamente mercoledì 20 alle 20,45 sempre al vecchio Cibali per il secondo turno della Coppa Italia di C. Nella mezzo il match contro il Catanzaro anch’esso vittorioso nell’ultimo turno. La mancata partita con la Paganese ha dimostrato ancora una volta come il tecnico rossazzurro punti a recuperare Curiale che doveva fare coppia in attacco con Di Piazza. Sarà interessante capire come verrà utilizzato Di Molfetta senza contare che Lele Catania migliora sempre più e scalpita per ritagliarsi uno spazio. In difesa l’esperimento Biagianti è destinato a proseguire, almeno finchè Saporetti ed Esposito non daranno garanzie.