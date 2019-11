Asp e Federfarma sottoscrivono protocollo d’intesa

Per il ritiro presidi sanitari e per favorire prevenzione oncologica

CATANIA – Sarà più facile d’ora in poi per i cittadini di Catania e provincia ritirare ausili e presidi sanitari e partecipare alle attività di prevenzione oncologica.

E’ stato presentato e sottoscritto oggi presso la sede dell’Asp etnea il protocollo d’intesa, fra l’Azienda Sanitaria e Federfarma rappresentati rispettivamente dal direttore generale Lanza e dal presidente regionale Nicolosi. L’intesa rafforza una sinergia intrapresa nel 2016 volta all’erogazione di prodotti e materiale di medicazione per pazienti in stato di malnutrizione ed affetti da insufficienza renale. Il servizio, rivolto ad una platea di 4 mila utenti ogni anno prevede l’acquisto da parte dell’Asp di prodotti allocati in un deposito individuato da Federfarma per la successiva distribuzione alle farmacie che ne faranno richiesta. L’accordo prevede poi una migliore partecipazione delle farmacie ai percorsi di screening oncologico attivati dall’Asp con l’obiettivo di migliorare le adesioni. Nelle farmacie sarà tra l’altro possibile ritirare i kit per i test.