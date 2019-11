Una crociera dedicata al cioccolato: Bonajuto c’è

A volerlo a bordo della Costa Pacifica lo storico patron di Eurochocolate che fino a qualche anno fa era presenza fissa a Modica, Eugenio Guarducci.

MODICA (Di Giulia Di Martino) La prima crociera al mondo dedicata interamente al cioccolato: è quella lanciata qualche giorno fa da Costa Crociera in collaborazione con Eurochocolate; e in questo progetto la Dolceria Bonajuto non poteva mancare. Anzi, sarà coinvolta a pieno titolo con una esclusiva Master guidata da PierPaolo Ruta. Accanto a lui, altri due fra i più famosi maestri cioccolatieri nazionali ed internazionali.

A volerli a bordo della Costa Pacifica lo storico patron di Eurochocolate che fino a qualche anno fa era presenza fissa a Modica, Eugenio Guarducci. Impossibile per lui prescindere da una realtà come quella dell’antica dolceria, da sempre sinonimo di buon cioccolato artigianale conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. La notizia, a pochi giorni dal lancio, ha già fatto il giro del mondo ed è presente nella rassegna stampa dei più prestigiosi tabloid nazionali ed internazionali. La Costa Pacifica partirà il 16 aprile dell’anno prossimo da Civitavecchia. La crociera si dirigerà verso Genova, per poi far tappa a Barcellona, Palma di Maiorca, Malta e Catania. Il viaggio è stato pensato per coloro che vogliono approfondire la conoscenza del cibo degli Dei, guidati da esperti maestri cioccolatieri.