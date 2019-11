A Rosolini La Festa del Mosto.

Questo fine settimana organizzato da Comune.

ROSOLINI (Di Enzo Alabiso Sarà un weekend all’ insegna del folklore e della tradizione siciliana a Rosolini in occasione della Festa del Mosto.L’Amministrazione Comunale , con il testa il Sindaco Giuseppe Incatasciato ed il vice sindaco ed assessore al turismo, Giuseppe Branca, hanno voluto fortemente questo evento , ed hanno fatto seguito, sostituendoli, alle difficoltà della Associazione delle Famiglie Green, nell’organizzare tale evento, storico in città, per l’anno in corso.

L’ obiettivo è quello di valorizzare tutti i prodotti ed i derivati tipici e caratteristici non solo della città, ma di tutto il comprensorio circostante della Sicilia sud orientale.

Dalla lavorazione della terra, con la vendemmia ,ai prodotti eno -gastronomici di indubbio valore culturale ed organolettico; dalla mostarda al vino cotto , ai dolci tradizionali, ai laboratori -espressive, alle letture animate, ma anche un concorso letterario per adolescenti dal titolo ” Calici di Parole”, che li coinvolgerà, da protagonisti, in prima persona.

Sarà anche la Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari con la sfilata del gruppo Folk in Piazza Garibaldi.; con balli , canti, musica e costumi tipici della grande tradizione siciliana, che negli anni sta riscoprendo un nuovo splendore.

La suddetta manifestazione è stata voluta fortemente dalla Regione Siciliana, che ha patrocinato l’evento, grazie ad un intervento dell’ assessorato all’ Agricoltura diretto dall’ Assessore Edy Bandiera, che ha creduto nel valore della tradizione del Mosto, in tutto il comparto agricolo e culturale del territorio di Rosolini.Si prospetta un sicuro successo di turisti e visitatori ,anche se l’evento era stato rinviato, lo scorso mese di ottobre, per le avversità atmosferiche che hanno colpito questa parte della Sicilia, causando ingenti danni alle colture ed alle vie di comunicazione.