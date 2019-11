ZINGARETTI “NON SIAMO DISPONIBILI A GOVERNARE DA NEMICI”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono troppe polemiche, tutti i giorni si litiga, e questo non va bene. Si puo’ governare insieme da alleati, non si puo’ governare insieme da nemici. Quando si governa insieme da nemici c’e’ un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualita’ del governo, e su questo non siamo disponibili”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Dimartedi’ su La7.

“Non chiediamo a nessuno di stare zitto, e’ giusto che tutti portino un contributo in un’alleanza, ma aprire una polemica su una legge di bilancio che tutti avevano sottoscritto per indicare che qualcuno sarebbe il partito delle tasse e uno contro le tasse, e’ a mio giudizio un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno come una furbizia”, ha sottolineato Zingaretti parlando di Italia Viva di Matteo Renzi.

“Se mostriamo alle persone un litigio continuo la destra che si e’ presentata a piazza San Giovanni crescera’ sempre di piu’. Io combatto anche per Matteo Renzi. Se pensa che fare polemiche sia un modo per conquistare voti ha capito male”, ha aggiunto.

