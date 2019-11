ENRICO BARTOLINI NUOVO CHEF 3 STELLE DELLA GUIDA MICHELIN

PIACENZA (ITALPRESS) – A “Enrico Bartolini al Mudec” di Milano e’ andata l’assegnazione delle tre stelle Michelin 2020. “E’ un po’ come vincere l’oro alle Olimpiadi” ha commentato lo chef stellato sul palco del teatro municipale di Piacenza che ha ospitato la rassegna. Il suo ristorante a Milano entra cosi’ nell’empireo degli chef piu’ stellati d’Italia ed e’ anche l’unico tre stelle nel capoluogo lombardo. Tra novita’ e conferme nel teatro piacentino, che per la prima volta ha ospitato la prestigiosa cerimonia, sono stati svelati i nomi degli chef dei migliori ristoranti d’Italia per la guida Rossa che dal 1900 accompagna i viaggiatori di tutto il mondo. Tutti riconfermati i dieci tre stelle assegnati nel 2019: Le Calandre a Rubano (Padova); Osteria Francescana a Modena; Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo); Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio/Runate; Piazza Duomo a Alba (Cuneo); Enoteca Pinchiorri a Firenze; La Pergola a Roma; St.Hubertus a San Cassiano (Bolzano); Reale a Castel di Sangro, e Uliassi a Senigallia. In Italia sono 374 i ristoranti stellati, 328 quelli con una stella, 35 quelli con due e 11 quelli con tre.

La Campania fa il pieno delle nuove stelle Michelin con ben sei ristoranti su trenta.

06-Nov-19 14:27

