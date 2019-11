CAOS NAPOLI, SUL MANCATO RITIRO PALLA AI LEGALI

NAPOLI (ITALPRESS) – Spazio ai legali. Saranno loro a occuparsi di quanto accaduto ieri dopo il pareggio di Champions contro il Salisburgo, con i giocatori che hanno deciso di non andare in ritiro cosi’ come invece la societa’ aveva disposto. Oggi la squadra si e’ allenata a Castelvolturno e, al termine della seduta, i giocatori hanno lasciato il centro sportivo. Qualche ora dopo la nota ufficiale del Napoli:”La societa’ comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedi’ 5 novembre 2019, procedera’ a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede”.

Il club del presidente De Laurentiis si pronuncia anche sul ritiro e annuncia che d’ora in poi, e fino a nuovo ordine, le bocche dei tesserati azzurri resteranno chiuse. “Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilita’ decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa, Carlo Ancelotti. Infine – conclude la nota la societa’ – comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire”.

06-Nov-19 15:25

