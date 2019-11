EX ILVA, CONTE “PAESE NON SI FA PRENDERE IN GIRO”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso del Consiglio dei Ministri abbiamo incontrato i vertici di Arcelor Mittal dai quali volevamo ragguagli sulla situazione dell’ex Ilva. E’ una vertenza che sta particolarmente a cuore al Governo che considera quel polo industriale di interesse strategico per l’intero Paese sia dal punto di vista industriale che sociale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri su Arcelor Mittal.

“Abbiamo rappresentato l’assoluta determinazione del governo di rilanciare l’Ilva e Taranto come questione prioritaria per l’agenda di governo”, ha aggiunto.

“Vogliamo delle soluzioni che ci rassicurino, ma purtroppo ci sono iniziative che sono molto preoccupanti: la societa’ ha anticipato un atto di recesso e ha anche incardinato presso il tribunale di Milano un atto di citazione in cui chiede l’accertamento della legittimita’ del recesso e varie altre richieste orientate ad accertare attraverso l’autorita’ giudiziaria lo scioglimento del contratto per varie ragioni”, ha spiegato Conte.

“Abbiamo subito anticipato che non riteniamo giustificare queste posizioni – ha proseguito il premier – e anzi abbiamo dichiarato la disponibilita’ per quel che riguarda l’immunita’, questione che la societa’ ha da tempo addotto come causa per giustificare il recesso del contratto”.

“Non e’ giustificata la pretesa della controparte da un punto di vista giuridico – ha detto Conte – perche’ la clausola che si invoca non fa mai riferimento a una specifica immunita’ penale, ma a modifiche legislative collegate al piano ambientale tali da non consentire la realizzazione del piano industriale”. “Abbiamo comunque confermato la disponibilita’ del governo ad introdurre lo scudo penale – ha aggiunto -, ma dopo un po’ e’ emerso chiaramente che non e’ questa la vera causa del disimpegno dell’azienda. Lo posso dire senza paura di essere smentito: lo scudo penale non e’ il tema, ma il tema vero e’ che l’azienda Franco Indiana ritiene che gli attuali livelli di produzione non siano sostenibili per rimunerare gli investimenti. E’ quindi un tema puramente industriale”.

“La questione e’ drammatica – ha evidenziato Conte – perche’ Arcelor Mittal, per assicurare la continuita’ aziendale, ci rappresenta l’esubero di 5 mila lavoratori. E’ una questione che per noi e’ inaccettabile, per cui abbiamo detto che siamo disponibili a lavorare per mantenere aperto un tavolo negoziale”.

“Vogliamo preservare il progetto industriale che ci e’ stato presentato a seguito di una gara – ha aggiunto Conte – e questo e’ inaccettabile e se ci sono delle criticita’ non giustificano affatto quello che ci e’ stato prospettato”.

“E’ scattato un allarme rosso – ha aggiunto -. Ci siamo resi disponibili ad aprire una finestra negoziale 24 ore su 24 e nessuna responsabilita’ sulla decisione dell’azienda puo’ essere addossata al governo. Il problema scaturisce per colpa di un piano industriale che non raggiunge i suoi obiettivi e quindi il tutto e’ imputabile alle valutazioni dell’azienda”. “Invitiamo l’azienda a rimeditare queste sue iniziative – ha proseguito il premier – e siamo determinati a difendere con vigore e impegno il rilancio dell’Ilva e di Taranto. Non lasceremo soli gli operai e la comunita’ locale”.

“Abbiamo invitato il presidente Mittal a prendersi un paio di giorni e a proporci qualche soluzione alternativa per cercare di assicurare la prosecuzione dell’attivita’, il mantenimento dell’occupazione e del risanamento ambientale”, ha poi detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando: “Domani convocheremo i sindacati e confido che anche le forze di opposizione ci seguiranno in questo”.

“Il governo marcera’ compatto, ma io chiedo che tutto il Paese marci compatto – ha detto il premier -. Il Paese non si deve lasciare prendere in giro. Se facciamo una gara pubblica seria come abbiamo fatto, e l’azienda ha deciso di partecipare alla gara, oggi chiediamo che ci sia rispetto del piano industriale e del piano ambientale”.

