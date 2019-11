HOLLANDE IN VISITA AGLI UFFIZI

FIRENZE (ITALPRESS) – L’ex presidente della Repubblica francese Francois Hollande ha visitato questo pomeriggio la Galleria degli Uffizi. Hollande, oggi a Firenze per prendere parte alla Conferenza dell’Aici, l’associazione delle istituzioni culturali italiane, nel pomeriggio si e’ trattenuto in citta’ per ammirare i capolavori del celebre museo prima di ripartire per Parigi. A condurlo tra i “tesori” della Galleria e’ stato lo stesso direttore Eike Schmidt. Circa un’ora la durata del tour.

08-Nov-19 18:19

