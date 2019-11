IDEE E PROGETTI NEL WORKSHOP FEDERSCHERMA “I VALORI OLTRE LE MEDAGLIE”

ROMA (ITALPRESS) – “FederScherma 4.0 – I valori oltre le medaglie”. Questo il titolo del workshp della Federscherma nel quale il vicesindaco di Palermo, Fabio Giambrone, ha annunciato che l’amministrazione comunale e’ pronta a firmare una convenzione per aprire un nuovo palazzetto della scherma. Nel tradizionale appuntamento di incontro tra la Fis, gli sponsor e gli stakeholders, sono state affrontate svariate tematiche: dalla “Safeguarding Policy” al progetto scambi internazionali tra scherma e solidarieta’ senza dimenticare i progetti “Nastro Rosa” e “Assistenza ed Incentivazione allo Studio. “Questo e’ un modo per dare un grande contributo alla scherma italiana”, ha dichiarato il presidente della Federazione italiana scherma, Giorgio Scarso. Una Federazione che primeggia non solo nel medagliere ma anche nelle altre attivita’ come ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malago’: “Oltre a vincere le medaglie, bisogna pensare al futuro e la Fis lo fa alla grande”.

“Questa e’ molto di piu’ di una federazione sportiva, nelle medaglie sociali siete un punto di riferimento” ha chiosato il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi.

