CAPUTO STENDE IL BOLOGNA, IL DERBY EMILIANO VA AL SASSUOLO

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo vince il derby emiliano contro il Bologna trascinato da un Caputo in grande spolvero e ritrova il successo tra le mura amiche che mancava ormai dalla quarta giornata di campionato: 3-1 il finale del Mapei Stadium.

Continua invece il momento negativo in trasferta per i felsinei: con quella di stasera e’ la quarta sconfitta di fila.

Prima mezz’ora priva di particolari emozioni, al 33′ Caputo cestina un’ottima opportunita’ con un tiro strozzato da posizione vantaggiosa, ma un minuto dopo finalizza un’azione prolungata dei suoi freddando Skorupski da pochi passi. I rossoblu’ accusano il colpo e nella ripresa al 23′ Boga firma il raddoppio, scattando sul filo del fuorigioco. La reazione degli ospiti stavolta arriva immediata e dopo due minuti Orsolini in coordinazione precaria sfrutta l’intervento non impeccabile di Consigli e deposita in rete. I ragazzi di De Zerbi non si perdono d’animo e a quindici minuti dalla fine, ancora una volta con il mattatore assoluto di serata Ciccio Caputo, trovano il gol del 3-1. I padroni di casa scavalcano in classifica proprio la squadra di Mihajlovic (ancora assente in panchina) portandosi a quota 13 punti contro i 12 dei rossoblu’.

