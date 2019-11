Giorgia Meloni infiamma MuovitItalia

“Leali al governatore Musumeci”

CATANIA – Grande partecipazione ieri pomeriggio all’apertura di MuovitItalia, la kermesse politica organizzata per la quarta volta consecutiva a Catania, questa volta sotto l’egida di Fratelli d’Italia partito di riferimento dei promotori dell’evento Salvo Pogliese e Basilio Catanoso.

Tanti i giovani presenti e tanti i volti noti della destra etnea intervenuti, ma il personaggio più atteso è stata Giorgia Meloni. “Catania per noi è un laboratorio fondamentale, Fratelli d’Italia ha fatto un grande lavoro qui in Sicilia”, ha detto. Poi la stoccata a Matteo Renzi: “Difficilmente Italia Viva avrà una lunga vita e non mi pare abbia questo grande consenso tra gli italiani”. Sulla tenuta della maggioranza che sostiene il governo Musumeci, per Meloni l’aumento del peso specifico di Fratelli d’Italia non cambierà gli equilibri in giunta e neppure la lealtà nei confronti del governatore. “Chiediamo di più in termini di proposte, ne abbiamo tante e servono a contribuire alla rivoluzione promessa dalla giunta Musumeci”