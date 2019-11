Bilancio positivo per la “Partita della legalità”

In campo il Città di Misterbianco, magistrati e forze dell’ordine

SAN GREGORIO DI CATANIA (Ct) – Un clima di festa e di contenuti significativi, ha contrassegnato a San Gregorio l’incontro di calcio tra l’”Atletico Legalità”, una rappresentativa composta da magistrati e forze dell’ordine e il Città di Misterbianco.

Quest’ultima è una società sequestrata dalla Procura di Catania nell’ambito dell’inchiesta Revolution Bet, mantenuta in vita per dare un segnale di legalità al territorio e gestita da un’altra società sequestrata nell’ambito della stessa inchiesta ed in amministrazione giudiziaria. Nonostante le condizioni meteo inclementi e davanti al Procuratore Zuccaro, nel corso di due tempi da 30 minuti, la formazione di Maurizio Anastasi, impegnata a salvare il titolo di Promozione, ha onorato l’impegno contro la selezione di cui hanno fatto parte anche alcuni studenti del liceo scientifico Galilei. Per la cronaca la partita, patrocinata dall’Anm, è finita 6-1 per il Città di Misterbianco, in rimonta dopo che l’Atletico Legalità era passato in vantaggio. L’obiettivo dell’evento è stato quello di contribuire a creare una nuova tifoseria alla società etnea che gioca proprio a San Gregorio.