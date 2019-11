PAPA FRANCESCO “SERVONO CORAGGIOSE POLITICHE OCCUPAZIONALI”

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Oggi in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro. Mi associo ai Vescovi nel richiamare il forte legame tra il pane e il lavoro, auspicando coraggiose politiche occupazionali che tengano conto della dignita’ e della solidarieta’ e prevengano i rischi di corruzione. Che non si sfruttino i lavoratori, che ci sia lavoro per tutti ma lavoro vero, non lavoro da schiavi”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro.

