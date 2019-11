FONSECA “ROMA TROPPO STANCA, IL PARMA HA MERITATO”

PARMA (ITALPRESS) – “Il Parma ha meritato la vittoria. La squadra e’ stanca perche’ questi giocatori hanno giocato tutte le ultime partite. Non e’ un problema di atteggiamento ma di reazione. Ci manca velocita’ di pensiero”. Queste le parole di Paulo Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma contro il Parma per 2-0.

Al Tardini decidono le reti di Sprocati e Cornelius: “Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per vincere – ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport -. Il Parma e’ stato pericoloso in contropiede e abbiamo subito molto nelle transizioni”. Continua il digiuno di gol di Dzeko, a secco da quattro partite, ma Fonseca non e’ preoccupato: “Solo una casualita’. I gol non sono tutto, Edin sta lavorando molto per la squadra. Non abbiamo avuto molte occasioni contro una squadra bassa e per Dzeko non era facile”. Poi sulla situazione infortunati: “Il ritorno di Mkhitaryan e’ sicuro dopo la sosta.

Pellegrini e’ in dubbio”, ha concluso Fonseca.

