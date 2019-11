LA JUVENTUS STENDE IL MILAN 1-0, DECIDE DYBALA SUBENTRATO A RONALDO

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha battuto, di misura, per 1-0, il Milan, nel posticipo della dodicesima giornata della serie A.

All’Allianz Stadium, la gara e’ stata decisa, al 32′ della ripresa, da una rete siglata da Dybala. L’argentino era entrato in campo nel corso del secondo tempo, al posto di uno “scontento” Cristiano Ronaldo. I bianconeri tornano cosi’ in vetta alla classifica del campionato.

I campioni d’Italia si sono confermati autentica bestia nera per il Diavolo allo Stadium: in questo impianto, infatti, i rossoneri hanno sempre perso. Per il Milan seconda sconfitta consecutiva e terza in quattro partite, che rende la situazione di classifica assai precaria. Complici anche i tanti impegni che hanno tenuto in campo la Juventus piu’ del Milan in questo avvio di stagione, la differenza di classifica non si e’ pero’ sentita per buona parte della sfida. Ritmi alti ma anche tante imprecisioni hanno reso la gara tutto sommato noiosa. Nel primo tempo decisamente meglio i rossoneri di Pioli, eppure era stata la Juventus a partire piu’ forte e a creare la prima vera occasione con Higuain che aveva costretto alla parata Donnarumma. Con il passare dei minuti il Milan e’ cresciuto e al 25′ si e’ procurato quella che e’ stata la giocata piu’ interessante dei primi 45 minuti: Bennacer ha servito in area Conti che di sponda ha dato a Paqueta’ bravo a girare di testa verso l’incrocio alla sinistra di Szcezsny, reattivo e plastico nel mettere la palla in corner.

Al 10′ della ripresa, Sarri ha invece deciso di fare a meno di Cristiano Ronaldo, che uscendo ha tirato dritto verso gli spogliatoi ed e’ parso molto, molto contrariato per la decisione del tecnico (con qualche “parolina” volate). Secondo tempo sulla falsa riga del primo, squadre molto imprecise e trame tattiche troppo elaborate. Al posto di CR7 l’allenatore bianconero si era giocato la carta Dybala e alla fine la scelta ha pagato: al 32′ il numero dieci ha ricevuto palla da Higuain, ha sterzato su Romagnoli e con una precisa conclusione rasoterra in diagonale ha trafitto Donnarumma facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi e permettendo alla Juventus di arrivare alla sosta ancora in testa alla classifica.

(ITALPRESS).

pdm/red

10-Nov-19 22:52

Fonte: Italpress