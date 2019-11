TSITSIPAS GIÀ IN SEMIFINALE ALLE ATP FINALS, RIMONTA EPICA PER NADAL

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Agassi ha il suo primo semifinalista. E’ Stefanos Tsitsipas che, dopo Daniil Medvedev, batte anche Alexander Zverev e conquista in anticipo un posto fra i 4 “Maestri” alle Atp World Tour Finals 2019 di Londra (9 milioni di dollari di montepremi), in corso sul veloce indoor della “O2 Arena”. Il greco si impone per 6-3 6-2 e a prescindere dall’esito dell’ultimo incontro con Nadal si garantisce uno dei primi due posti nel girone.

Il maiorchino resta comunque in piena corsa grazie alla rimonta epica contro Medvedev, nella riedizione della finale dell’ultimo Us Open. Perso il primo set al tie-break per 7-5 e pareggiati i conti nel secondo parziale (6-3), Nadal – sconfitto all’esordio da Zverev – si e’ ritrovato a un passo dal baratro nell’ultimo parziale, sotto 1-5. Andato al servizio, ha dovuto anche annullare un match-point prima dell’incredibile risalita e del successo finale al tie-break (7-4). “Sono stato superfortunato – confessera’ a fine incontro Nadal – Mi dispiace per Daniil, capisco che sia una sconfitta dura. Stava giocando molto meglio di me nel terzo set ma e’ stato uno di quei giorni su mille in cui riesci poi a vincere”. Quello sul russo e’ un successo che permette allo spagnolo anche di blindare il primo posto nel ranking fino a fine anno: Novak Djokovic dovra’ infatti ora vincere il torneo per scalzarlo.

