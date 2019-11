Si è spenta nonna Melina, 5 giorni fa aveva compiuto 106 anni

Posted in Cronaca Sicilia onby

Domani i funerali nella chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli

SCICLI – Si è spenta ieri sera, alla veneranda età di 106 anni, Melina Drago. Nonna Melina, la donna più anziana di Scicli, aveva appena compiuto gli anni lo scorso sabato 9 novembre ed era stata festeggiata come accadeva sempre ogni anno nella sua casa di via Nazionale attorniata dall’affetto dei familiari, parenti e amici.

La signora Melina Drago, negli ultimi mesi era un po' meno lucida del solito ma ciò non aveva impedito la festa del 106esimo; lei si era mostrata molto disponibile con tutti. E' stata una serata veramente speciale per tutti. Una ricorrenza più unica che rara. La figlia Maria Grazia aveva pensato a tutto e, con la collaborazione di ognuno dei presenti, ha curato ed organizzato sia il momento dell'accoglienza, che il buffet, particolarmente gradito dalla festeggiata che, dopo aver posato per tutti quelli che hanno voluto la foto ricordo, ha tagliato la torta prima del brindisi finale. Oggi la triste notizie della sua morte. Melina Drago è stata una grande donna, una mamma e una nonna straordinaria. I funerali si terranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria La nova