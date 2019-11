VENEZIA, CDM STANZIA 20 MILIONI PER LO STATO DI EMERGENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Deliberato in consiglio dei ministri lo stato di emergenza per Venezia. Stanziati 20 milioni, i primi fondi per gli interventi piu’ urgenti, a sostegno della citta’ e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia”.

Cosi’ il premier Giuseppe Conte su Twitter annuncia i primi interventi per la citta’ lagunare, deliberati dall’odierna riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, conclusa da poco.

14-Nov-19 19:42

