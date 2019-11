CONSUMI, ANCHE PER GLI ITALIANI E’ “FEBBRE” DA BLACK FRIDAY

ROMA (ITALPRESS) – Si sta avvicinando il Black Friday, la giornata che da’ il via agli acquisti natalizi con la possibilita’ di aggiudicarsi i regali piu’ cool del momento a prezzi davvero interessanti! Questa iniziativa, che quest’anno cade il 29 novembre, ormai non e’ piu’ prerogativa degli Stati Uniti ma e’ diventata parte delle nuove tradizioni anche di noi europei. Ma come vivono gli italiani il Black Friday? Sono piu’ o meno aggiornati su questo evento rispetto al resto dell’Europa? Groupon ha voluto indagare l’argomento attraverso una ricerca che ha coinvolto circa 6.500 utenti in tutta Europa, italiani compresi.

Secondo la ricerca, l’Italia e’ assolutamente aggiornata sul Black Friday: il 93% degli intervistati dichiara di conoscere questo appuntamento. Un aumento di ben 6 punti rispetto allo scorso anno, che porta il nostro paese ad essere allineato rispetto al resto dell’Europa. Si trova, infatti, una percentuale di consapevolezza identica per gli spagnoli (93%) e molto simile per i tedeschi (95%), superati di poco dai polacchi (97%). In coda i francesi con una percentuale (86%) che comunque dimostra quanto il Black Friday sia parte anche della loro quotidianita’.

Il Black Friday si conferma un’iniziativa digital per le modalita’ di acquisto prescelte: oltre la meta’ degli intervistati (51%) preferisce evitare la folla e fare shopping online comodamente da casa o dall’ufficio e il 31% utilizza lo smartphone per non perdersi nemmeno un’offerta e continuare la ricerca ovunque si trovi. Solo il 18% rimane fedele ai negozi fisici e non ha paura di tuffarsi nel caos di centri commerciali o di vie dello shopping. “Non siamo sorpresi nel constatare che un numero sempre maggiore di Italiani sta programmando di approfittare del Black Friday, soprattutto perche’ si tratta di un’ottima opportunita’ di trovare prodotti a prezzi interessanti per tutti coloro che sono sulla lista dei regali di Natale”, commenta Estefania Lacarte, Groupon’s Head of Communications for South Europe and Germany.

