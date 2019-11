Visita di cortesia del neo questore Giusy Agnello al Commissario Piazza

Rappresentato al Questore lo stato dell’arte dell’Ente alla luce della riforma non conclusa delle ex province e delle prerogative del Libero Consorzio Comunale in materia di viabilità provinciale, edilizia scolastica e servizi sociali.

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Il nuovo questore Giusy Albertina Agnello ha reso visita oggi al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza.Durante il cordiale colloquio il Commissario Piazza ha rappresentato al Questore lo stato dell’arte dell’Ente alla luce della riforma non conclusa delle ex province e delle prerogative del Libero Consorzio Comunale in materia di viabilità provinciale, edilizia scolastica e servizi sociali. Piazza ha espresso la disponibilità personale e dell’Ente alla massima e proficua collaborazione per favorire il senso di sicurezza dei cittadini ed ha riconfermato la disponibilità della Polizia Provinciale per alcuni servizi relativamente all’incidentistica stradale e all’ordine pubblico nonostante l’esiguità dell’organico dopo gli ultimi pensionamenti.Dal canto suo il neo questore si è detta entusiasta del suo nuovo incarico che le consente di tornare in Sicilia, dopo la sua esperienza a Cagliari alla guida del Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna, e certa di poter contare sull’appoggio delle Istituzioni per dare risposte concrete in termini di sicurezza e legalità relativamente ai bisogni della comunità iblea”.