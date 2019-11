QUARTARARO DOMINA LE LIBERE A VALENCIA, DOPPIA CADUTA PER ROSSI

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo si prende la scena nel venerdi’ di libere sul “Ricardo Tormo” di Valencia, dove domenica si correra’ l’ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp, il Gran Premio della Comunitat Valenciana. Dopo aver stabilito al mattino il miglior tempo in 1’31″455 davanti a Jack Miller, il pilota francese della Petronas Yamaha SRT scende a 1’30″735, rifilando quasi un decimo e mezzo a Maverick Vinales, in sella alla M1 ufficiale. Alle loro spalle ecco Marc Marquez, staccato di 0″239, quindi Miller e l’altra Yamaha del team Petronas che vede in sella Franco Morbidelli. Sesto e settimo tempo per le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, poi Aleix Espargaro’ su Aprilia mentre Andrea Dovizioso non riesce a far meglio del nono crono: per il ducatista un ritardo di oltre sei decimi da Quartararo. Va peggio a Valentino Rossi: ottavo al mattino dopo essere finito a terra alla curva 4, il Dottore e’ suo malgrado protagonista di un’altra caduta durante la sessione pomeridiana e chiude 14esimo, a un secondo dal miglior tempo.

Domani dovra’ rimboccarsi le maniche nella terza sessione di libere per conquistarsi un posto nel Q2.

15-Nov-19 15:26

