L’Amt presenta 27 nuovi autobus

Acquistati grazie ad un sostanzioso contributo della Regione

CATANIA – L’azienda metropolitana trasporti di Catania può contare da oggi su 27 nuovi autobus che andranno a rinnovare il parco mezzi. I bus, presentati nel parcheggio R1 di via Plebiscito, sono stati acquistati con un investimento di 5 milioni di euro grazie al contributo pari all’80% della Regione.

Andranno ad aggiungersi agli altri 62 nuovi mezzi giunti in città in due tranches e già in servizio. Il prossimo anno ne arriveranno altri per permettere all’Amt di avere finalmente un parco mezzi totalmente rinnovato. La mattinata, cui hanno preso parte, tra gli altri il presidente ella Regione Musumeci e il presidente dell’Amt Bellavia, è proseguita con un incontro dal titolo: “Con tutti i mezzi. Quale futuro per la mobilità integrata, promosso dall’Amt con la partecipazione di Azienda siciliana trasporti, Ferrovia Circumetnea e Trenitalia volto a promuovere la massima collaborazione tra i gestori dei servizi di mobilità urbana e facilitare l’interscambio dei mezzi da parte dei cittadini.