“Puntiamo al rilancio di Forza Italia e del Centrodestra”

In corso il meeting nazionale “#Etna19”

VIAGRANDE (Ct) – Forza Italia chiama a raccolta i suoi maggiori esponenti e punta al rilancio in Sicilia come nel resto d’Italia non solo a livello di partito ma nell’ambito del centrodestra.

Lo fa attraverso il meeting nazionale “Etna19” A lavoro per l’Italia”, organizzato dal coordinamento provinciale azzurro gestito da Marco Falcone in collaborazione con il gruppo Ppe al parlamento Europeo, in corso fino a domani a Viagrande nel catanese. La fuoriuscita di Pogliese e Catanoso è ormai archiviata ed il partito punta ad intercettare le forze liberali e moderate che non vedono di buon occhio il sovranismo sebbene si stia provando a trovare un’intesa con la Lega superando i contrasti degli ultimi tempi tra Salvini e il coordinatore del partito nell’Isola Miccichè. Quest’ultimo sarà il protagonista della giornata di domani che vedrà anche l’intervento telefonico del leader Silvio Berlusconi. Oggi invece la scena è stata rubata dall’ex presidente del parlamento europeo Antonio Tajani.