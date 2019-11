QUARTARARO NON SI FERMA PIÙ, POLE A VALENCIA DAVANTI A MARQUEZ

Posted in Italpress onby

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo conquista la pole position al Gran premio della Comunitat Valenciana, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Il francese della Petronas Yamaha SRT gira in 1’29″978 precedendo Marc Marquez e Jack Miller.

Alla nona pole della carriera, la sesta stagionale, Quartararo beffa il Cabroncito per appena 32 millesimi mentre Miller, in sella alla Ducati del team Pramac Racing, accusa poco piu’ di un decimo di ritardo. Due sono invece i decimi rifilati a Maverick Vinales, che con la M1 ufficiale aprira’ la seconda fila davanti a Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso (+0″533). Alle spalle del ducatista le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins mentre e’ decimo Danilo Petrucci con l’altra Desmosedici: a fargli compagnia in quarta fila ci saranno Pol Espargaro’ e Valentino Rossi, che chiude solo dodicesimo a 976 millesimi. Fuori dalle prime quattro file della griglia tutti i piloti eliminati nel corso della Q1.

Aprira’ la quinta Johann Zarco con Michele Pirro e Aleix Espargaro. Sedicesimo, invece, Jorge Lorenzo che domani disputera’ l’ultima gara della sua carriera dopo aver annunciato il ritiro in una conferenza stampa organizzata giovedi’. Dietro lo spagnolo cinque volte campione del mondo partiranno in ordine Mika Kallio, Tito Rabat, Iker Lecuona, Andrea Iannone, Karel Abraham e Hafizh Syahrin. Fuori dalle qualifiche, invece, Francesco Bagnaia dopo la caduta all’uscita dai box durante le terze libere.

