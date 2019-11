Dimensionamento rete scolastica provinciale

Il sindaco di Ragusa ha fatto pervenire una nota con la quale ha informato che non avendo il comune concluso l’iter per la rivisitazione del dimensionamento della rete scolastica comunale, chiede la riconvocazione della stessa.

RAGUSA (di Elisa Montagno) – La conferenza provinciale per il dimensionamento della rete scolastica provinciale riunita oggi e presieduta dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha deliberato di accogliere le proposte avanzate dai comuni di Modica e Pozzallo ed esplicitate in sede rispettivamente dal sindaco, Ignazio Abbate, e dall’assessore alla Pubblica Istruzione , Azzarelli.

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha fatto pervenire una nota con la quale ha informato che non avendo il comune concluso l’iter per la rivisitazione del dimensionamento della rete scolastica comunale, chiede la riconvocazione della stessa.Dal canto suo invece il sindaco di Modica ha illustrato la proposta di dimensionamento della rete scolastica deliberata dalla Giunta comunale che prevede di costituire cinque Istituti Comprensivi considerato che si è venuto a determinare il sottodimensionamento del Circolo Didattico “Piano Gesù”.Altra proposta accolta dal ‘tavolo’ provinciale quella del comune di Pozzallo, illustrata dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandra Azzarelli, che rileva come nel suo Comune si è registrato il sottodimensionamento del Circolo Didattico. Ha proposto, dunque, una deroga per la sua autonomia considerato che rappresenta il Circolo didattico storico di Pozzallo e in subordine qualora questa deroga non venga accolta di proporre l’istituzione di due Istituti Comprensivi.Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, fa presente, invece, che l’azione della propria amministrazione è tesa a creare in prospettiva tre istituti comprensivi al fine di dare un assetto certo e duraturo alla rete scolastica comunale, ma per il prossimo anno scolastico si è preferito mantenere l’attuale dimensionamento.I componenti della Conferenza, con l’astensione dei rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, a chiusura dei lavori deliberano di approvare le proposte avanzate dal comune di Modica e di Pozzallo.