MARC MARQUEZ VINCE ANCHE IL GP DI VALENCIA, 12 SUCCESSI STAGIONALI

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio di Valencia, diciannovesimo e ultimo appuntamento con il Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda (che il prossimo anno potrebbe correre con il fratello Alex al suo fianco) ha trionfato per la dodicesima volta in stagione, precedendo Fabio Quartararo e Jack Miller, che completano il podio. Ottavo posto per Valentino Rossi.

Lungo il circuito Ricardo Tormo, si e’ chiuso cosi’ il Motomondiale. Fabio Quartararo e’ scattato per la sesta volta dalla pole position e ha cercato la prima vittoria: in prima fila con lui il campione del mondo Marc Marquez e Jack Miller, pessime qualifiche per Valentino Rossi che e’ scattato dalla dodicesima casella. Partenza decisa da parte del rookie francese, che ha provato a prendere vantaggio. Marquez invece ha perso due posizioni al via ma le ha recuperate gia’ al terzo giro e si e’ gettato all’inseguimento del pilota della Yamaha Petronas. A venti giri dal termine sorpasso deciso di Marquez, che ha accumulato un importante margine ed e’ diventato imprendibile per Quartararo, che deve accontentarsi del secondo posto davanti all’australiano Miller. Quarto posto per un buon Andrea Dovizioso. Out per via di una caduta Danilo Petrucci e Franco Morbidelli; brutto incidente anche per Johann Zarco, che e’ stato falciato dalla moto di Lecuona, fuori controllo, e che e’ stato portato al centro medico.

Jorge Lorenzo, all’ultima gara della carriera, ha chiuso in tredicesima posizione.

17-Nov-19

Fonte: Italpress