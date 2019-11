VENEZIA, ACQUA HA RAGGIUNTO PICCO DI 150 CENTIMETRI, LIVELLI IN CALO

Posted in Italpress onby

VENEZIA (ITALPRESS) – Il livello della marea a Venezia e’ arrivato oggi a un picco massimo di 150 centimetri alle ore 13.10 a Punta della Salute e di 155 centimetri alle dighe di San Nicoletto e di Malamocco. Si tratta di un valore che ha comportato l’allagamento del 69% del suolo calpestabile della Citta’.

Il Centro maree aveva segnalato la possibilita’ di raggiungere la quota di 155-160 centimetri.

“Alla mezzanotte sono suonate le sirene per avvisare il prossimo raggiungimento della quota di 110 centimetri – si sottolinea dal Centro maree – e alle 7.50 sono suonate ancora per ribadire la possibilita’ di raggiungimento di un livello di 155-160 centimetri alle 12.30. I venti dai quadranti sud orientali previsti da tutti i principali modelli di previsione meteorologica si sono per fortuna manifestati soltanto sul finire della mattinata. Tale ritardo ha comportato lo slittamento dell’istante della massima di circa un’ora e il raggiungimento di una quota piu’ contenuta rispetto a quanto atteso”.

Per il resto della settimana il Centro segnala la presenza di ulteriori perturbazioni, seppure di intensita’ ridotta rispetto a quelle che hanno interessato il bacino dell’alto Adriatico in questi giorni.

Domani, alle ore 13.20, si prevede un massimo di 110-115 centimetri. Martedi’ 19 novembre si potrebbe raggiungere, di nuovo, un livello di 110-115 centimetri alle ore 15.

