DI MAIO “IUS SOLI? LE PRIORITÀ SONO ALTRE”

ROMA (ITALPRESS) – “Alleanza con il Pd? Stiamo lavorando bene su punti come la legge di Bilancio, quando si tratta di affrontare i temi concreti il governo procede”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. “E’ chiaro che abbiamo delle emergenze come il dissesto idrogeologico, abbiamo l’Italia sott’acqua, la questione Ilva, non c’e’ nel programma di governo lo Ius Soli quindi sono sconcertato dalla proposta di Zingaretti, non ne abbiamo mai discusso e ci sono altre priorita’”, ha aggiunto Di Maio.

Sulla manovra “accolgo l’appello del presidente del Consiglio, vogliamo ridurre le tasse ma dobbiamo anche aumentare i tagli degli sprechi – ha proseguito Di Maio -. Oggi pomeriggio avro’ un incontro con i ministri del M5S, abbiamo delle idee e proposte sull’abbassamento delle tasse. Con Conte c’e’ piena sintonia”.

18-Nov-19 09:48

Fonte: Italpress