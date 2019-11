Stasera nuova puntata di “Senso Civico”

Su Video Regione alle 22,30

CATANIA – Strutture abbandonate che potrebbero costituire una valvola di sfogo per una zona molto popolata a dai mille problemi, al centro della nuova puntata di Senso Civico, che andrà in onda oggi alle 22,30, incentrata sulla VI municipalità.

In viale Grimaldi, nel quartiere Librino, sino a una decina di anni addietro esisteva l’Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati, dotato di ampi locali, campi sportivi ed un enorme palestra. A un certo punto il Comune decise di trasferire la scuola in viale San Teodoro, con l’intento di destinare questo grande plesso ad un istituto superiore o ad uffici comunali. In realtà da quel momento iniziò il lento declino. I locali infatti nel tempo sono stati vandalizzati e trasformati in discarica a cielo aperto. Continueremo poi a parlare di Librino facendovi vedere le analoghe condizioni del teatro Moncada. Ubicato nell’omonimo viale, nonostante le varie inaugurazioni, non è stato mai realmente utilizzato. Lo scempio è allora iniziato dal 2007 ed ora della struttura non restano che le macerie e la notte diventa terra di nessuno. In coda alla puntata torneremo ad occuparci di parco Lizzio, polmone verde della V municipalità in via ammiraglio Caracciolo, che appare migliorato dal punto di vista della pulizia ma che presenta ancora carenze sotto il profilo della manutenzione.