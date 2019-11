Gira il mondo, a Catania gli rubano la moto

Posted in Catania Sicilia onby

Bernardo Logar sta effettuando il giro del mondo in moto

E’ stata rubato a Catania il Ktm 690 enduro R di colore verde con cui l’influencer messicano Bernardo Logar sta effettuando il giro del mondo in moto. Nei suoi confronti è scattata una gara di solidarietà sui social network e siti con appelli per la ricerca del mezzo rubato e inviti alla restituzione della moto. Chiedere rendere noto l’accaduto e a chiedere aiuto è stato lo stesso Logar che ieri mattina sul suo profilo di Facebook ha scritto: ‘Mi hanno rubato ‘Rebecca’, la mia Ktm 690 enduro R, sono a Catania, se c’è qualcuno in Italia che mi può aiutare gli sono grato”.