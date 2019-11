MATTARELLA “SIAMO TUTTI LEGATI DA UNA SORTE COMUNE”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Paese ha una grande realta’ di risorse generose, di persone che si impegnano generosamente. Il vostro e’ un esempio primario in questo versante, perche’ lo fate senza richiesta di riflettori, di notorieta’, di riconoscimenti, ma per lo spirito di solidarieta’ che chiama le coscienze e le spinge ad aiutare chi e’ in difficolta’ e chi ha bisogno di aiuto.

Per questo vi ringrazio molto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro con una delegazione del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

“Siete un’eccellenza del nostro Paese, voi fate parte primaria del volto piu’ bello dell’Italia, di quello che si presenta con generosita’ – ha aggiunto Mattarella -, con un senso di comunita’ e la consapevolezza che siamo tutti legati da una sorte comune.

Chi non lo comprende non sa cosa si perde. Chi lo comprende si impegna con generosita’. Complimenti per quello che fate e grazie”.

