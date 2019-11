Una campagna di crowfunding per un centro diurno ANFFAS

E’ stata avviata da tempo

MODICA ( Di Giulia Di Martino) – Da mesi, l’Anffas Modica ha avviato una campagna di crowdfuning per ristrutturare i locali di quello che diventerà il nuovo centro diurno. Sui canali social dell’Anffas, è possibile fare una donazione e, in alcuni negozi di Modica, ci sono i salvadanai con il logo dell’associazione.

Molti gli appelli per richiedere un piccolo gesto di solidarietà in una campagna che sta particolarmente a cuore all’Anffas di Modica. Il centro diurno, è la pietra miliare per corroborare la volontà di poter diventare una ‘famiglia’ più grande, con una struttura che permetterebbe di dire si alle richieste che arrivano, superando il concetto di ‘diagnosi’ e differenziando le attività in funzione delle specifiche e personali potenzialità di ciascuno. Interessi, gusti, capacità diversi, da esplorare ed affinare, con tanti progetti da avviare: un potenziamento del laboratorio di cucina e un laboratorio di ceramica. Un centro, che vuole anche uno spazio ‘protetto’ dedicato ai più piccoli dove svolgere attività strutturate.