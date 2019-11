RIZZOLI A GIOCATORI E ALLENATORI “MIGLIORIAMO TUTTI ASSIEME”

ROMA (ITALPRESS) – Un incontro chiarificatore per un futuro con meno polemiche. Il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli, ha incontrato a Roma una rappresentanza di allenatori e calciatori per parlare del regolamento e dell’uso del Var che tanto ha fatto discutere in queste prime dodici giornate di campionato. Falli di mano, fuorigioco, rigori, ammonizioni, espulsioni e analisi di alcuni dei casi limite che hanno scatenato polemiche: “Il Var non nasce per eliminare tutti gli errori, non li puo’ risolvere tutti – ha spiegato Rizzoli – Dobbiamo cercare di migliorare tutti assieme”. Qualche momento di tensione quando l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha preso il microfono in mano: “Senza tanti giri di parole – ha detto il tecnico partenopeo – in Napoli-Atalanta avete sbagliato o no?” “Si’, a non interrompere l’azione”, ha risposto Rizzoli. Una delle novita’ annunciate e’ che presto gli arbitri parleranno, con cadenza settimanale, spiegando gli episodi piu’ controversi in un anno “dove non stiamo arbitrando bene”, ha ammesso Rizzoli. “Spero sia una giornata risolutiva”, ha commentato il presidente della Figc Gravina. E’ la speranza di tutto il calcio italiano.

