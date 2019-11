ALITALIA, PER ATLANTIA NON CI SONO ANCORA LE CONDIZIONI PER L’OFFERTA

ROMA (ITALPRESS) – Atlantia, preso atto della mancanza di significative evoluzioni nelle problematiche rappresentate il 15 ottobre scorso, informa – in una nota – che “allo stato non si sono ancora realizzate le condizioni necessarie per l’adesione al consorzio finalizzato alla presentazione di un’eventuale offerta vincolante su Alitalia”. Resta in ogni caso ferma la disponibilita’ di Atlantia “a proseguire il confronto per l’individuazione del partner industriale e per la definizione di un business plan condiviso, solido e di lungo periodo per il rilancio di Alitalia”.

