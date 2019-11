BANCA SELLA RAFFORZA PRESENZA IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) – Banca Sella rafforza la sua presenza in Sicilia. In via Villaermosa 36 a Palermo sono state inaugurate la nuova sede di Banca Patrimoni Sella & C. e i nuovi locali di Banca Sella.

Il Gruppo da’ vita cosi’ a un polo completamente rinnovato nel centro di Palermo in grado di offrire servizi a 360 gradi per tutte le tipologie di clientela. I nuovi locali ospitano sia la sede di Banca Sella, con la Direzione Territoriale, che la sede di Banca Patrimoni Sella & C. due realta’ in grado di fornire a tutto il territorio prodotti, servizi e consulenza qualificati per la clientela retail, corporate e private. I nuovi spazi sono caratterizzati da un layout moderno e razionale e mettono a disposizione dei clienti sia sportelli che salotti e aree dedicate alla consulenza.

All’inaugurazione erano presenti per Banca Sella l’amministratore delegato Claudio Musiari, il responsabile della rete Massimo Vigo e il responsabile del Territorio Sud Gennaro Crescenzo; per Banca Patrimoni Sella & C. l’amministratore delegato Federico Sella, il direttore commerciale Paolo Giorsino e il vice Vincenzo De Marco.

“I nuovi locali della succursale di Banca Sella e della direzione territoriale – ha spiegato il responsabile del Territorio Sud di Banca Sella Gennaro Crescenzo – rappresentano un segnale importante di attenzione che il nostro Gruppo vuole dedicare a questo territorio caratterizzato da un tessuto imprenditoriale articolato e da sempre ricco di realta’ interessanti. Banca Sella, che nella regione e’ presente complessivamente con 18 filiali, vuole infatti favorire lo sviluppo e il progresso economico delle famiglie e delle imprese siciliane, fornendo le proprie competenze e professionalita’, caratterizzati dai propri fattori distintivi, quali la fiducia, la qualita’, il rapporto personale e l’innovazione”.

19-Nov-19 19:48

