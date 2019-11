Cammini sacri, tutte le strade portano a Scicli

Dal 22 al 24 novembre

SCICLI (di Elisa Montagno) – Tutti i Cammini Sacri siciliani convergono a Scicli, dal 22 al 24 novembre. In questa data infatti si terrà il sesto Meeting regionale della rete siciliana dei Cammini Sacri, per riunire esperienze e fare open day con eventi tematici dal venerdì alla domenica, escursioni, incontri, expò delle Vie Sacre in Sicilia.



Il meeting offre l’occasione di incontro tra gli ideatori dei Cammini siciliani ispirati al Cammino di Santiago, ma anche momento di conoscenza per tutti quelli che vogliono scoprire queste iniziative tutte siciliane con momenti di expò ed animazione ed un programma che prevede anche incontri, trekking, giornate tematiche.L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale di Scicli, assessorato alla cultura.

Il tema di quest’anno è Cammini, Fede e Comunità, e invita tutti a percorrere la propria strada sia in senso fisico ma anche in senso generale perché ciascuno sia davvero responsabile dei propri passi e della propria vita.

Si iniziaSabato 23 novembre:– 10.00, apertura Expo Vie Sacre Sicilia presso Palazzo Spadaro– 10.30, Meeting Vie Sacre Sicilia con presentazione dei Cammini Sacri siciliani e incontro sul tema “Cammini, fede e comunità”– 14.00, rinfresco– 15.30, passeggiata animata con concerto finale di musica sacra– 19.00, Santa Messa per i pellegrini

Domenica 24 novembre– colazione e saluto dei partecipanti– Partecipazione ad Escursione naturalistica a Cava d’Ispica.