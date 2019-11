Posted in Italpress onby

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) (ITALPRESS) – Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove questo pomeriggio si e’ verificata un’esplosione in un deposito di fuochi pirotecnici. Tre i morti, ritrovato vivo dai vigili del fuoco uno dei due dispersi. In corso le ricerche dell’altro disperso. Sono stati soccorsi due feriti.

20-Nov-19 19:06

