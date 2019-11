Catania, battuta la Leonzio in Coppa Italia

Si pensa adesso alla Casertana

CATANIA – La gara contro la Casertana si avvicina ed il Catania ottiene una buona iniezione di fiducia battendo ieri sera al Massimino 1-0 la Sicula Leonzio.

La squadra rossazzurra accede così agli ottavi che si giocheranno in gara secca a Potenza. Decisivo il gol di Curiale, ossia il giocatore più discusso a causa dell’involuzione rispetto alla prima annata in maglia rossazzurra quando si laureò capocannoniere del girone. Senza gli infortunati e con Di Piazza tenuto inizialmente in panchina, Lucarelli ha schierato il 4-3-3 con Silvestri e Esposito centrali difensivi, Noce e Marchese esterni, Lodi, Dall’Oglio e Bucolo in mediana con quest’ultimo che domenica non potrà giocare per squalifica al pari di Di Piazza ed in avanti Catania, Curiale e Di Molfetta. Si tratta di una soluzione che potrebbe essere riproposta contro la Casertana sempre al Massimino magari inserendo Mazzarani che ieri sera è rimasto in panchina dove si è rivisto Rossetti che ha appena smaltito l’infortunio. Da segnalare nella ripresa gli innesti di Biagianti, tornato a centrocampo, Fornito, Biondi, Barisic e Di Piazza. Le indicazioni per Lucarelli sono state discrete anche se i bianconeri hanno colpito due legni. Buona anche la prestazione di Martinez che comunque domenica lascerà il posto a Furlan. Il Catania non dovrà mancare l’appuntamento con la vittoria per sperare di scalare posizioni in classifica e di risollevare un ambiente che risulta abbastanza depresso.