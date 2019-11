La festa dell’albero in difesa del clima

Posted in Attualita' Sicilia onby

Tante le iniziative, a Ispica messi dimora nuovi alberi, piccole piantine e semi.

ISPICA – (Di Giulia Di Martino) Oggi ad Ispica la Festa dell’albero. Il comune ha aderito e promosso l’inziativa mettendo a dimora nuovi alberi, piccole piantine e semi, in difesa del clima, per la salvaguardia del pianeta e di chi ci vive. In rete con la regione siciliana, gli istituti scolastici “leonardo da Vinci” e “padre Pio da Petralcina” e le associazioni “Sikelion” e “Spaccaforno” si è così inteso iniziare questo percorso ecologico che allo stesso tempo diventa azione educativa e sociale.

Gli studenti protagonisti in questa giornata hanno provveduto alla piantumazione di 39 alberi, forniti dal Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale di Ragusa, negli spazi terricoli di 6 plessi scolastici appartenenti ai due istituti comprensivi di Ispica; la piantumazione di piantine e semi nello spazio terricolo localizzato all’interno del Belvedere Lungocava in rete con il circolo “Sikelion” di Legambiente e la Proloco “Spaccaforno”