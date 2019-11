DI MAIO “NON VOGLIO FARE CADERE IL GOVERNO”

ROMA (ITALPRESS) – “Sui giornali ci sono retroscena su di me che voglio far cadere il governo, evidentemente per spaccare la maggioranza e il movimento al suo interno. Qui non si sta cercando nessun pretesto, il giorno in cui – e non e’ arrivato quel giorno e non credo arrivera’ nei prossimi tre anni – non ci vanno piu’ bene le cose lo diremo alla luce del sole”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa per la presentazione del decreto Clima.

In merito al dibattito sulla riforma del fondo Salva Stati, Di Maio ha spiegato: “Credo sia stata portata avanti una campagna di mistificazione verso questo confronto che c’e’ all’interno del governo sul tema del Mes. Noi non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul presidente del Consiglio. In vista dell’incontro dell’Eurogruppo del 4 dicembre e’ giusto che il governo faccia il punto sull’orientamento dei partiti, per la semplice ragione che e’ un altro governo, diverso dal precedente, con altre forze politiche – ha aggiunto il ministro -. Non vedo nessun rischio di scontro con il presidente del Consiglio e nessun rischio di scontro nel governo”.

