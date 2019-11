DI MAIO “LA RIFORMA DEL MES NON STRITOLI IL NOSTRO PAESE”

Posted in Italpress onby

CASTELVETRANO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Nessuna frizione particolare nel MoVimento 5 Stelle. Lo assicura, parlando con i giornalisti a Castelvetrano, il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio. “L’assemblea convocata per mercoledi’ e’ stata fissata da 15 giorni circa. Si tratta della consueta assemblea dei parlamentari del MoVimento. Parleremo del Mes, ovvero del meccanismo europeo di stabilita’ – afferma Di Maio -. Non vogliamo una riforma che stritoli il nostro Paese. Su questo argomento oggi c’e’ stata una buona riunione con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri: una riunione cordiale, senza tensioni, per la quale ringrazio il Ministro. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori approfondimenti”.

22-Nov-19 17:06

Fonte: Italpress