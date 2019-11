MALTEMPO IN LIGURIA, ALLERTA ROSSA A GENOVA

Posted in Italpress onby

GENOVA (ITALPRESS) – E’ scattata la fase d’allarme per i due rii, il Riscarolo ed il Fegino in Val Polcevera, a Genova, che sono esondati. La zona e’ stata vietata al traffico. Strade allagate e scuole chiuse. La Protezione Civile invita a non uscire di casa.

La zona e’ poco piu’ a nord dell’area interessata dal crollo del Ponte Morando. L’allerta meteo rossa e’ scattata la scorsa mezzanotte mentre cadevano forti piogge che sono previste per 36 ore consecutive. Attese anche forti mareggiate con onde alte.

Allarme arancione nello Spezzino.

23-Nov-19 09:07

