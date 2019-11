SHIFFRIN SUPERA IL RECORD DI STENMARK, 41^ SUCCESSO IN SLALOM

LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Levi incorona nuovamente Mikaela Shiffrin. La pluri-campionessa americana ha centrato la 61esima vittoria in carriera (41esima nello slalom, una in piu’ del mitico Ingmar Stenmark) sulla pista finlandese, approfittando della sfortunatissima caduta occorsa a Petra Vlhova. La slovacca, dominatrice della prima manche, e’ stata sbalzata da una gobbetta sul muro, nell’ennesimo duello nella specialita’ fra le due protagoniste dei pali stretti che si sono aggiudicate le ultime ventuno prove di slalom disputate in Coppa (diciassette per Shiffrin, quattro per Vlhova). La svizzera Wendy Holdener, con una ottima run finale, si e’ aggiudicata il secondo posto davanti all’austriaca Katharina Truppe, per la prima volta sul podio, staccata di 1″94 dalla vincitrice. Giornata con una sola nota positiva per la squadra azzurra, che ha piazzato a punti Martina Peterlini, 26esima al traguardo. Dopo una prima manche piu’ che positiva conclusa con il ventunesimo tempo, la 22enne trentina delle Fiamme Oro Moena ha perduto cinque posizioni nella seconda parte, chiudendo a 5″37 dalla vetta. Per lei si tratta comunque di un buon risultato, non essendo mai riuscita ad entrare nelle top 30 nelle precedenti otto partecipazioni in Coppa del Mondo.

23-Nov-19 15:21

